Про це він зазначив під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії.
Як Зеленський відреагував на наміри Трампа швидко закінчити війну в Україні?
Я можу тільки підтримати. Для мене це нова інформація,
– сказав Зеленський.
Він зазначив, що під час перемовин з Росією підіймалося питання, що США хотіли б завершити війну як найшвидше. Хоча конкретно про 4 липня президент чує вперше.
Глава держави підкреслив, що Україна підтримує швидке закінчення війни, як і швидкий вступ у ЄС, але це не означає, що вона повинна віддавати якісь території.
Що писали ЗМІ про плани Трампа завершити війну?
США прагнуть укласти мирну угоду в Україні до святкування 250-ї річниці незалежності 4 липня.
Намір досягти угоди до якоїсь символічної дати може посилити дипломатичний тиск, однак водночас створює ризики ухвалення рішень, які не зможуть задовольнити усі сторони.
Аналітики, до яких зверталося Bloomberg, зазначають, що без чітких безпекових механізмів, гарантій суверенітету та відновлення довіри між сторонами досягнення стійкого миру виглядає малоймовірним.