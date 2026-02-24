Про це він зазначив під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії.

Як Зеленський відреагував на наміри Трампа швидко закінчити війну в Україні?

Я можу тільки підтримати. Для мене це нова інформація,

– сказав Зеленський.

Він зазначив, що під час перемовин з Росією підіймалося питання, що США хотіли б завершити війну як найшвидше. Хоча конкретно про 4 липня президент чує вперше.

Глава держави підкреслив, що Україна підтримує швидке закінчення війни, як і швидкий вступ у ЄС, але це не означає, що вона повинна віддавати якісь території.

Що писали ЗМІ про плани Трампа завершити війну?