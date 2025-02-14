Будет ли участвовать Урсула фон дер Ляйен в переговорах по Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила свое участие в переговорах, направленных на прекращение войны России против Украины. Она подчеркнула, что Украина нуждается в справедливом и долговременном мире.

По ее словам, Европейский Союз должен играть ключевую роль в этом процессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Какой позиции по Украине придерживается фон дер Ляйен

"Абсолютно точно", – ответила Урсула фон дер Ляйен на вопрос, будет ли присутствовать за столом переговоров.

"Потому, что Украина нуждается в справедливом и прочном мире. Для этой цели очень важно, чтобы был истинный мир, все наблюдают за ситуацией очень внимательно, и это будет возможно только при участии ЕС рядом в поддержку Украины. И другой компонент - это процесс вступления Украины в ЕС, предварительное условие – это длительный мир", – отметила она.

Ранее, в своей вступительной речи на конференции, президент ЕК заявила о намерении ЕС усилить усилия по евроинтеграции Украины. По ее словам, сейчас важно ускорить этот процесс и обеспечить общий подход к инвестициям и финансовой поддержке Киева.

"Здесь уже много сделано, но опять же сейчас настало время усиливать эту работу. Исключения для национальных бюджетов, общий подход к инвестициям и ускорение вступления Украины в ЕС – вот в чем должны заключаться новые цели Европейского Союза", – подчеркнула фон дер Ляйен.