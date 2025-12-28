Встреча Зеленского и Трампа: в NBC News сказали, от чего будет зависеть успех переговоров

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся во Флориде. На фоне настаиваний Киева на получении от США четких гарантий безопасности остается открытым вопрос, смогут ли переговоры украинского и американского президентов стать настоящим переломным моментом.

О вероятных вариантах развития событий на встрече лидеров информирует 24 Канал со ссылкой на материал NBC News.

Читайте также Зеленский заявил, что готов отвести войска с передовой, но при одном условии, – FT

Чего ожидать от переговоров Зеленского и Трампа?

По оценке телеканала, речь идет об очередном этапе сложной дипломатической игры с высокими ставками, в которой возможности Зеленского добиться конкретных результатов выглядят довольно ограниченными.

Один из аналитиков NBC News отметил, что ключевая интрига остается неизменной и заключается в том, готова ли Москва пойти на уступки или согласиться на справедливое мирное соглашение.

В материале также упоминаются многочисленные предыдущие переговоры, которые не дали результата, одновременно подчеркивается, что сейчас появились новые сигналы. Со стороны Киева якобы раздаются намеки на возможную готовность к определенным компромиссам с Россией.

Сам Зеленский отметил, что вопрос предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности для Украины, которые должны были бы сдержать будущую российскую агрессию, в значительной степени зависит от позиции Трампа.

Вместе с тем NBC News обращает внимание, что украинский исторический опыт демонстрирует риски возложения на международные гарантии как на долгосрочную защиту, напомнив о провале Будапештского меморандума.

Напомним, в декабре 1994 года, под давлением международных партнеров, Украина подписала Будапештский меморандум. Документ предусматривал предоставление Киеву гарантий безопасности от США, Великобритании и России в обмен на отказ от ядерного оружия.

Телеканал также отметил, что пока не понятно, насколько оптимизм Зеленского разделяют другие западные лидеры. Хотя во время недавних встреч он продемонстрировал сплоченность с европейскими партнерами и премьер-министром Канады Марком Карни, признаков быстрого прорыва в мирном процессе пока не видно.

Кроме того, остается неопределенным, как на последние мирные инициативы Киева в конце концов отреагируют как российский лидер Владимир Путин, так и сам Дональд Трамп.

К слову, по данным FT Зеленский заявил, что Украина готова отвести войска с передовой для создания демилитаризованной зоны, если Россия сделает то же самое.

NBC News подчеркивает, что жесткие условия, которых Кремль придерживается на протяжении всей войны, и в дальнейшем существенно расходятся с видением мира, предложенным украинской стороной.

Зеленский в США: последние новости