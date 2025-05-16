У них одна функция: зачем россиянам бутафорские переговоры в Стамбуле

Диктатор Путин не заинтересован в мирных переговорах с Украиной. Об этом, в частности, свидетельствует и то, какую он делегацию отправил в Турцию.

Об этом 24 Каналу рассказал директор программ по глобальному менеджменту в АЮК Марк Войджер. По его словам, Россия пошла на эти так называемые мирные переговоры по ряду причин. Они не собираются говорить там о реальном прекращении огня или окончании войны.

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Что нужно Путину

Как отметил Войджер, главная цель России на этих переговорах – показать, что они якобы не отказываются от переговоров. Путин хочет сохранить свое лицо перед Трампом.

Они действительно отправили делегацию на переговоры в Турцию. Но туда вошли люди, которые вообще ни на что не влияют.

Переговоры в гибридной стратегии и тактике Кремля всегда является средством, чтобы выиграть время. Пока продолжаются переговоры, они продолжают атаковать. В конце концов российская делегация скажет, что не удалось договориться, поэтому боевые действия продолжатся. И пусть Украина идет на компромиссы. Где-то так оно и будет,

– сказал Войджер.

В свое время Путин приезжал на минские договоренности. То, что диктатор не прибыл в Турцию, может обидеть тамошнего президента Реджепа Эрдогана. Ведь именно он пригласил обе делегации к себе.

Добавим, президент США Дональд Трамп заявил 16 мая, что между ним и Путиным может быть телефонный разговор.