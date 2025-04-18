Они этого боятся, – в ЦПД рассказали, чего сейчас добивается Россия от США

Президент США Дональд Трамп пытается достичь прекращения огня между Россией и Украиной. Диктатор Путин и его приспешники делают все, чтобы сорвать этот процесс.

Россия вообще не хочет идти на прекращение огня. Она всячески затягивает процесс. Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

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Чего пытается достичь Россия

Как отметил Коваленко, Россия сознательно срывает усилия Трампа по прекращению огня. Они не только осуществляют циничные удары по украинским городам, но и наращивают штурмовые действия на фронте.

При этом различные персонажи из Кремля рассказывают, что это Украина не хочет идти на прекращение огня, как бы абсурдно это ни звучало.

Россия продолжает выстраивать альтернативную реальность в отношениях с США. Все то же самое происходило еще во время Минских договоренностей.

Песков, Дмитриев и другие делают вид, что Россия делает все возможное для мира, а Украина – нет. Это – альтернативная реальность россиян, которую они строили во время Минска, и сейчас строят в отношениях с США. России больше всего нужно, чтобы у Трампа ничего не получилось. Они очень этого хотят, хоть и боятся санкций,

– написал Коваленко.

Напомним, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя начал рассказывать, что прекращение огня на войне в Украине сейчас не является реалистичным. Также он, конечно же, начал обвинять наше государство в ударах по энергетической инфраструктуре.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что Россия может нанести новые удары и накануне Пасхи, и после нее. Такую информацию предоставили спецслужбы.