Росія взагалі не хоче йти на припинення вогню. Вона всіляко затягує процес. Про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

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Чого намагається досягти Росія

Як наголосив Коваленко, Росія свідомо зриває зусилля Трампа щодо припинення вогню. Вони не лише здійснюють цинічні удари по українських містах, але й нарощують штурмові дії на фронті.

При цьому різні персонажі з Кремля розповідають, що це Україна не хоче йти на припинення вогню, як би абсурдно це не звучало.

Росія продовжує вибудовувати альтернативну реальність у відносинах зі США. Все те саме відбувалося ще під час Мінських домовленостей.

Пєсков, Дмітрієв та інші роблять вигляд, що Росія робить все можливе для миру, а Україна – ні. Це – альтернативна реальність росіян, яку вони будували під час Мінська, і зараз будують в стосунках із США. Росії найбільше потрібно, аби в Трампа нічого не вийшло. Вони дуже цього хочуть, хоч і бояться санкцій,

– написав Коваленко.

Нагадаємо, постійний представник Росії в ООН Васілій Нєбєнзя почав розповідати, що припинення вогню на війні в Україні зараз не є реалістичним. Також він, звісно ж, почав звинувачувати нашу державу в ударах по енергетичній інфраструктурі.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Росія може завдати нових ударів і напередодні Великодня, і після нього. Таку інформацію надали спецслужби.