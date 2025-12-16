Если Путин отвергнет план, будет турбулентность, Зеленский

Сейчас идет активный процесс дипломатических переговоров с целью заключения мирного плана. Впрочем, непонятной остается позиция российского диктатора относительно инициатив урегулирования войны. Даже несмотря на это, по мнению Владимира Зеленского, нынешние колебания Путина менее опасны, чем полный срыв переговоров.

Соответствующее заявление президент Украины сделал во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.

Что будет, если Путин отвергнет мирный план?

Глава государства сравнил возможные последствия отказа президента России от мирных переговоров с турбулентностью во время авиаперелета. Он подчеркнул, что сомнения Путина значительно менее опасны, чем сама война или полный срыв дипломатических шансов со стороны России.

В этом контексте Зеленский отметил ключевую роль репарационных кредитов, сформированных благодаря замороженным российским активам. По его словам, такие финансовые механизмы должны стать залогом экономической устойчивости Украины в случае продолжения агрессии со стороны Кремля.

Я думаю, что Америка будет давить санкциями и даст нам больше оружия, если он (Путин, – 24 Канал) будет все отвергать,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что именно гарантии безопасности и вооруженная поддержка будет справедливым запросом со стороны Украины к США. Владимир Зеленский отметил и необходимость систем ПВО и ракет дальнобойной дальности для защиты от российской агрессии.

Заметим, что 15 декабря прошли переговоры украинской и американской делегаций в Берлине. Так, по данным СМИ, Соединенные Штаты предложили Киеву широкий пакет гарантий безопасности, построенный по логике статьи 5 НАТО, в обмен на согласие на территориальные компромиссы с Россией.

