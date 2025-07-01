Запад должен выполнить обязательства: что делать Украине перед третьим раундом переговоров
- Политолог отметил, что Украина должна объяснить западным партнерам, что Россия не соблюдает условия 30-дневного перемирия и не желает вести переговоры.
- Союзники должны ввести новые санкции против Кремля и предоставить Украине необходимое оружие, ведь Россия продолжает агрессию.
- Тарас Загородний считает, что наше государство должно обращаться в Вашингтон и Брюссель для напоминания о договоренностях о перемирии.
В России заявили о якобы готовности к третьему раунду переговоров. Однако Украине нужно объяснить партнерам на Западе, что россияне не выполняют условий 30-дневного перемирия и не хотят вести переговоры.
Союзники Украины должны ввести новые санкции против России и предоставить необходимое оружие. Это 24 Каналу отметил политолог Тарас Загородний.
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"Нужно сказать: "Они не хотят вести переговоры. Нужны санкции и оружие". Наша власть так и декларирует такую позицию. Какие меморандумы? Россияне это делают, потому что думают дальше наступать", – сказал он.
Нужно звонить партнерам
Тарас Загородний отметил, что была договоренность относительно 30-дневного перемирия. Россия продолжает осуществлять террористические атаки против Украины. Поэтому Украина должна объяснять это партнерам на Западе.
Нас не должно интересовать, что говорят россияне. Мы должны звонить в Вашингтон и Брюссель и спрашивать у партнеров, о чем мы договаривались. О 30-дневном перемирии,
– считает он.
Напомним, Владимир Путин заявил о якобы готовности России к новым переговорам с Украиной. Российская сторона предлагает согласовать место и время для третьего раунда переговоров. Кремлевский диктатор рассказал, что команды стран находятся "в оперативном контакте" и созваниваются. По его мнению, главной темой переговоров должны быть проекты меморандумов России и Украины по урегулированию войны.