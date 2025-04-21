После встречи в Париже: согласился ли Трамп "подарить" Крым России

По данным СМИ, Соединенные Штаты предложили Украине мирный план во время встречи в Париже 17 апреля. Там есть ряд неприемлемых для нашего государства пунктов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Постернак, заметив, что западные СМИ регулярно "грешат" публикацией различных выдумок и фантастических рассказов. Но мирный план США по крайней мере очень похож на правду.

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Что будет делать Украина

Как сообщали в СМИ, там был пункт о признании аннексии Крыма. Украина никогда не признает Крым российской территорией. А вот Соединенные Штаты действительно могут пойти на такой шаг. Правда, это повлечет эффект "урагана" в системе международного права.

Уже был прецедент, когда Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые являются сирийской территорией. Израиль оккупировал их еще в 1967 году. Тогда ни одна страна не последовала за Трампом. В случае с Крымом ситуация может быть хуже. Трамп откроет "Ящик Пандоры". А там Китай и страны Глобального Юга могут тиражировать это решение,

– сказал Постернак.

Ситуация с исключением возможности вступления Украины в НАТО также неприятна. Наше государство не откажется от этого, ведь такое стремление записано в Конституции. Если Россия намекает на изменение Конституции, то нужно проводить референдум на всей международно признанной территории Украины относительно этого решения.

Нейтральная зона вокруг Запорожской АЭС – это довольно фантастическое намерение. Тут нет ответа на многие вопросы. В частности, кто будет фактически контролировать территорию; какая система права будет там действовать; как будет работать ЗАЭС и т.п.

Если информации от СМИ на 100% правда, то видим, что Трамп не пошел на некоторые максималистские требования России. Россияне требовали полной демилитаризации Украины. В документе также нет возражений относительно развертывания европейских сил безопасности в Украине. Но нет и данных о гарантиях безопасности. Видим, что документ не на 100% идет по российскому сценарию,

– отметил Постернак.

Скорее всего, ближайшее время Украина сформирует собственное видение этого "мирного плана". Его передадут в Вашингтон до встречи в Лондоне, которая должна состояться уже на этой неделе включительно с украинской и американской переговорными группами.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог анонсировал встречу в Лондоне. Он надеется, что там удастся зафиксировать решение о прекращении боевых действий. Ранее Трамп допустил вариант, при котором Штаты могут выйти из переговоров, если кто-то из сторон "усложнит процесс". СМИ сообщали, если в Лондоне удастся договориться с Украиной, тогда спецпредставитель Трампа Стив Виткофф снова поедет в Москву.