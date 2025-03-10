3 предложения по территориям, которые США могут предоставить Украине в Саудовской Аравии

На встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, скорее всего, будут обсуждать тему оккупированных украинских территорий. Штаты могут тут предложить три варианта.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что переговоры Украины и США – это вариант продвинуть идеи, которые будут выгодными для Украины. В частности следовало бы делать акцент на идее обмена пленных всех на всех. Президент США Дональд Трамп явно получит много благодарности, если это получится реализовать.

К теме Ловушка-ультиматум от Трампа: чего Украине ждать от переговоров в Саудовской Аравии

Будут ли США требовать уступки по территориям

Как отметил Рейтерович, спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф уже говорил, что на встрече будут рассмотрены территориальные вопросы. США могут тут выбрать один из трех вариантов.

Первый сценарий – обмен территориями. К примеру, Украина обменивает часть Курской области на определенную оккупированную территорию. Однако этот сценарий маловероятен. Российские захватчики вряд ли захотят добровольно покинуть территорию.

Второй сценарий – остановка по нынешней линии разграничения. После этого начинаются определенные переговоры и различные договоренности.

Существует еще и третий сценарий, согласно которому Соединенные Штаты пойдут на неадекватные требования России. К примеру заставлять Украину отдать ту территорию, которую Россия записала в свою так называемую "конституцию".

Россия даже Луганскую область не контролирует полностью. Я уже молчу о Запорожской и Херсонской, где областные центры полностью под контролем Украины. Никто их сдавать не будет. Но вряд ли американцы будут так наглеть. Это выглядит уж слишком мерзко,

– сказал Рейтерович.

Напомним, недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине в любом случае придется пойти на уступки относительно своих территорий в рамках мирного соглашения о прекращении войны.