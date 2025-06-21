В России заговорили о "стратегическом преимуществе": что имел в виду Песков

Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует соглашаться на прекращение огня. Он добавил, что сейчас "стратегическое преимущество" якобы на их стороне.

Под этим понятием оккупанты пытаются подать общий образ российской пропаганды. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, объяснив, что в Кремле делают вид якобы все под контролем.

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Что является для России "стратегическим преимуществом"

Российскому населению пытаются подать, что российская армия движется вперед, якобы добивается успеха и вскоре победит. Но на самом деле стратегического изменения на фронте не произошло. Хотя количество потерь врага растут.

Заявления Пескова – это продолжение информационной линии российской пропаганды. А с другой стороны – это условный намек на то, что россияне могут позволить себе нести те потери, которые несут,

– подчеркнул Тарас Жовтенко.

Учитывая мобилизационные процессы, оккупантам пока удается продолжать темпы наступления. Людей достаточно, поэтому враг может компенсировать потери. Именно это Россия считает преимуществом. В конце концов, страна-агрессор всегда воевала именно такими методами.

Она никогда не отличалась стратегическими ходами или рациональным использованием собственного ресурса. Россияне прекрасно понимают свои преимущества. Первое – это большая протяженность территории, которая позволяет вести боевые действия, отступая вглубь.

А второе преимущество – это количество населения. Россияне рассчитывают на то, что смогут количественно перевесить любого оппонента на поле боя. Исторически Россия всегда воевала, опираясь именно на эти два преимущества. По-другому они просто не умеют,

– отметил Тарас Жовтенко.

Учитывая заявление Пескова, Кремль это понимает. Там видят, что могут продвигаться именно такими методами, поэтому не собираются от них отказываться. Отсутствие потерь позиций в контексте российской пропаганды на сегодня является для России преимуществом.