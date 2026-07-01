Трамп меняет свою позицию на переговорах: что повлияло на мнение лидера США

Дональд Трамп недавно высказался в поддержку Украины и Владимира Зеленского. Но не стоит воспринимать это как кардинальное изменение позиции в отношении нашего государства. Президент США заинтересован в другом.

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, что уже велись разговоры о переходе Трампа на сторону Украины. Но на самом деле президент США время от времени публично меняет свои позиции.

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Что задумал Трамп?

По мнению Кульпы, Трамп сейчас сосредоточен не столько на прекращении войны, сколько на достижении соглашения с Россией. В свое время он уже подписал аналогичный документ об полезных ископаемых с Украиной.

Он якобы меняет переговорную позицию. Перестает показывать, что он хороший друг Путина, который думает, как заставить Украину пойти на уступки. Теперь Трамп переходит на более жесткие позиции в отношении России. А намек таков: он будет поддерживать Украину, но если Путин согласится на соглашение, тогда, возможно, перестанет помогать,

– отметил Кульпа.

Кроме того, Трамп фактически проиграл войну на Ближнем Востоке. Он не хочет оказаться среди проигравших и в войне в Украине. Все это происходит на фоне того, как Силы обороны успешно атакуют объекты противника на временно оккупированных территориях и в России.

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