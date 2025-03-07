Удары должны прекратиться немедленно: в ОП отреагировали на угрозы Трампа ужесточить санкции

Президент США Дональд Трамп пригрозил России усилением санкций, если она не сядет за стол переговоров. В Украине уже отреагировали на заявления президента США и отметили, что удары по территории Украины должны прекратиться немедленно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а также руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Важно США могут снять некоторые санкции с России

В Украине отреагировали на новое заявление Трампа

Ермак, комментируя сообщение Трампа, отметил, что Россия должна почувствовать экономические и другие ограничения, если не прекратит ударов по территории Украины. Он отметил, что санкции должны быть еще жестче, чтобы агрессор остановил свои преступные действия.

Поддержим жесткие санкции против Москвы со стороны Запада и другие ограничения. Удары по Украине должны быть прекращены немедленно, если Россия действительно хочет завершить войну,

– подчеркнул Ермак.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что сообщение Трампа четко демонстрирует – президент США видит нежелание россиян завершать войну. Именно поэтому американский лидер обещает санкции в случае, если россияне не прекратят удары по Украине.