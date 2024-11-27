Границы 23 февраля 2022 года: у Зеленского назвали условие для начала переговоров

Дональд Трамп хочет усадить Путина и Зеленского за стол переговоров. В Офисе президента ответили, что является предпосылкой для старта диалога о мире.

Глава Офисе президента Андрей Ермак в статье для таблоида Dagens Industri заявил, что плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все враждующие стороны имеют желание прекратить войну, передает 24 Канал.

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Границы до полномасштабного вторжения

Также, по словам Ермака, для начала разговора о мире, "ситуация должна быть возвращена по крайней мере до состояния 23 февраля 2022 года".

Это было бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку часть Украины была оккупирована до этой даты,

– подчеркнул чиновник.

В то же время чиновник подчеркнул, что Россия не проявляет никаких признаков такой готовности к миру и продолжает эскалацию. Так, она разворачивает у границы с Украиной более 10 тысяч северокорейских солдат и наносит удар по Днепру гиперзвуковой ракетой средней дальности.

К слову, Ермак заметил, что План победы Зеленского предусматривает укрепление переговорной позиции Украины. Приглашение ее в НАТО не обязывает союзников выполнять положения 5-й статьи.