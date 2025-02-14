Не ведитесь на эмоциональные качели, интересы Украины – превыше всего, – ОП о заявлениях США

Официальные лица США в течение последних нескольких дней сделали немало заявлений о завершении войны в Украине. Украинцев призывают не вестись на эмоциональные качели, ведь интересы Украины превыше всего.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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В ОП отреагировали на заявления США

Руководитель ОП Андрей Ермак, комментируя заявления, которые в последние дни распространяются в сети, призвал украинцев держать голову холодной. Он отметил, что интересы Украины – превыше всего.

Держите голову холодной и не ведитесь на эмоциональные качели. Интересы Украины – превыше всего, так есть и будет. А Россия с войной и мечтами об оккупации Украины влетит в стену, экономическую также,

– подчеркнул Ермак.

Советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна отметила, что сейчас США наполняют инфопространство различными тезисами и нарративами, держат всех в напряжении, особенно Россию. По ее словам, это дипломатический подход для того, чтобы Москва не думала, что может выиграть.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя последние заявления США, заметил, что такие действия демонстрируют стратегическую неопределенность в дипломатии. Он считает, что США сознательно избегает четко определенных позиций по определенным вопросам, чтобы сохранить гибкость, удержать инициативу и влиять на поведение других "акторов".

Это позволяет создавать пространство для маневра, предотвращать предсказуемость действий и заставлять оппонента учитывать различные сценарии. Такой подход может быть полезным в сдерживании противника, поддержании стратегического баланса или формировании коалиций,

– заявил Коваленко.

В ЦПД добавили, что "идет очень сложная стратегическая игра". Коваленко отметил, что США противостоят России и Китаю, а Украина – в сфере стратегических интересов США.

"От плюшек до угроз – США продолжают дипломатическую игру в стратегическую неопределенность. Конечно же, Россия не имеет и не может выйти победителем в этой игре, никак", – резюмировал Коваленко.