В Финляндии назвали 3 пункта плана победы Украины в войне с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что партнеры говорят, что стратегии победы Украины в войне нет. Однако политик с этим не согласен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию украинского завтрака в Давосе 2025.

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Какими Стубб видит пункты победы Украины в войне

По мнению Александра Стубба, план победы Украины является линейным и проходит через три этапа. Первый, как отмечает политик, является краткосрочным.

Мы должны поддерживать Украину финансово, военно и политически. Поддержка должна продолжаться и усиливаться,

– сказал президент Финляндии.

Стубб вспомнил разговоры о том, что после выборов США вообще отвергнут Украину и откажутся от помощи. Однако пока к исполнению обязанностей уже приступил новый президент – и этого не происходит.

Вторая фаза в линейной прогрессии к победе, как указывает глава Финляндии, продлится 3 – 6 следующих месяца. Стубб отмечает, что Украина должна начинать переговоры с позиции силы. Он отмечает, что никакие переговоры не могут проходить без Украины.

При этом помните, что в любом государстве есть три важных краеугольных момента. Это независимость. Сохранится ли независимость Украины? Я говорю да. Далее – суверенитет. Сохранит ли Украина свое право выбирать, или она хочет присоединиться к ЕС или НАТО? Мой ответ – да. Третье – это территориальная целостность. И опять же, исходя из правил и принципов международного права, мы должны уважать международно признанные границы. Вот эти принципы по моему мнению являются священными, нерушимыми,

– подчеркнул политик.

Третий этап, по мнению Стубба, заключается в восстановлении и восстановлении Украины. Однако речь не идет об аналоге "плана Маршалла", по которому в Украину будут литься деньги. Речь идет о восстановлении страны, которая сейчас разрушена. В то же время Украина должна стать частью ЕС и НАТО, чтобы Путин проиграл.