Готова ли Россия говорить о встрече Путина и Зеленского: ответ Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского. Он заявил, что это пока "нецелесообразно".

Для такой встречи сначала нужно "согласовать меморандумы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Может ли состояться встреча Зеленского и Путина?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что о встрече российского диктатора с Зеленским можно будет говорить только после "согласования меморандумов", а иначе – встреча "нецелесообразна".

Напомним, 23 июля в 19:00 должен состояться очередной раунд переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле. На повестке дня возвращение пленных, похищенных украинских детей и подготовка встречи на уровне лидеров стран для окончания войны.

Президент Владимир Зеленский уже подписал указ о составе украинской делегации. Ее возглавит секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав также вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур. Среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.