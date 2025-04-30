Одержимые одним желанием: военный сказал, на что сейчас рассчитывают россияне

Россия не заинтересована в том, чтобы прекратить войну. Они делают все, чтобы переговорный процесс не достиг никакого серьезного результата.

Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк. По его словам, Россия не отказывается от своих наглых требований относительно территорий. Сейчас сложно говорить о прогрессе в мирных переговорах.

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Россия заинтересована в другом

Как отметил Антонюк, Дональд Трамп таки включился в переговорный процесс. Но фактически он сделал такие условия, что Россия буквально безнаказанно может выйти из полномасштабной войны против Украины.

Как минимум, сегодня можно говорить, что кровь граждан Украины также на руках Трампа. Это касается не самой агрессии, а именно попыток найти какие-то плюшки для Кремля. Все то же, что было в предыдущие десятилетия, когда Россия осуществляла агрессию против других государств. Если зло не наказано, то оно будет в прогрессии разрастаться,

– сказал Антонюк.

Российский диктатор Путин не хочет идти сейчас на завершение войны. Сейчас все внимание российских оккупантов приковано к летнему наступлению.

Сейчас в Кремле одержимы летней кампанией наступления. У них есть надежда, что они смогут продвинуться и решить еще ряд геополитических задач из-за турбулентности в мире,

– отметил Антонюк.

Добавим, президент США Дональд Трамп считает, что Путин действительно хотел бы захватить всю Украину. Однако из уважения к Трампу он не станет этого делать.