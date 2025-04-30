Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. За його словами, Росія не відмовляється від своїх нахабних вимог щодо територій. Зараз складно говорити про прогрес у мирних переговорах.

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Росія зацікавлена в іншому

Як наголосив Антонюк, Дональд Трамп таки увімкнувся в переговорний процес. Але фактично він зробив такі умови, що Росія буквально безкарно може вийти з повномасштабної війни проти України.

Як мінімум, сьогодні можна говорити, що кров громадян України є також на руках Трампа. Це стосується не самої агресії, а саме намагань знайти якісь плюшки для Кремля. Все те саме, що було в попередні десятиліття, коли Росія здійснювала агресію проти інших держав. Якщо зло не покаране, то воно буде в прогресії розростатися,

– сказав Антонюк.

Російський диктатор Путін не хоче йти зараз на завершення війни. Зараз уся увага російських окупантів прикута до літнього наступу.

Зараз в Кремлі одержимі літньою кампанією наступу. У них є сподівання, що вони зможуть просунутися та вирішити ще низку геополітичних завдань через турбулентність у світі,

– зазначив Антонюк.

Додамо, президент США Дональд Трамп вважає, що Путін дійсно хотів би захопити усю Україну. Однак з поваги до Трампа він не стане цього робити.