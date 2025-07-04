Россия будет продолжать войну до конца: в ISW проанализировали риторику Путина

Заявления Путина о якобы готовности к содержательным мирным переговорам не совпадают с его риторикой по "устранению первопричин" войны. Вместо этого эти слова лишь подтверждают готовность России продолжать войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также Никакого прогресса, – Трамп прокомментировал разговор с Путиным

Действительно ли Россия готова к переговорам

В четверг, 3 июля, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе диалога политики обсудили возможность третьего раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле и согласились, что мирные переговоры продолжатся в двустороннем формате, однако без указания даты.

Во время разговора глава Кремля в очередной раз повторил, что Россия "достигнет своих целей" и "устранит первопричины", которые, по его мнению, привели к войне.

Заявленная преданность Путина своим целям в Украине, включая устранение так называемых "коренных причин" войны, прямо противоречит его утверждению о том, что Россия поддерживает содержательные переговоры по прекращению войны,

– отметили в ISW.

Ранее Путин и другие кремлевские чиновники уже неоднократно заявляли, что любое мирное урегулирование должно предусматривать устранение якобы "первопричин" войны. Речь идет о давних требованиях России по смене власти в Украине, нейтральном статусе государства и пересмотре политики открытых дверей НАТО.

По словам аналитиков, Россия остается незаинтересованной в добросовестных мирных переговорах о прекращении войны.

Заявление Путина о том, что Россия не отступит от своих целей, еще раз свидетельствует о его готовности затягивать войну в Украине и достигать результатов военным путем, если дипломатическим давлением не удастся принудить Украину к капитуляции. Все это прямо противоречит призывам Трампа к быстрому завершению войны.