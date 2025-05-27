Экс-советник Трампа сказал, верит ли Путин до сих пор в свою победу в войне

Потери России в войне уже приближают к 1 миллиону личного состава. При этом по крайней мере публично диктатор Путин не демонстрирует, что готов пойти на прекращение огня и закончить войну.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, среди американских и европейских экспертов бытует мнение, что диктатор Путин получает определенную выгоду из-за полномасштабной войны, несмотря на все последствия от нее.

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Путин хочет воссоздать российскую империю

Как отметил Болтон, западные аналитики считают, что война помогает Путину удерживать и укреплять внутренний контроль в России. При этом стране-агрессору удается уменьшать влияние санкций от ЕС и США.

Население России пока не сильно чувствует последствия войны в Украине. Поэтому диктатор Путин вполне может считать, что инициатива на его стороне. Хотя Россия несет действительно значительные потери среди личного состава и военной техники.

Обратите внимание! По состоянию на 27 мая Россия уже потеряла более 982 тысяч оккупантов.

Главная цель Путина – воссоздать российскую империю. Он начал это делать еще десятилетия назад.

Путин пытается воссоздать российскую империю еще с 2005 года. Поэтому даже прекращение огня для него было бы временной мерой. Поэтому Украина вполне справедливо требует гарантии безопасности. Если боевые действия прекратятся завтра, то это будет далеко не конец российской угрозы,

– сказал Болтон.

Возможно, в Кремле звучат аргументы, что России было бы полезно пойти на прекращение огня, чтобы по крайней мере избавиться от некоторых экономических санкций и иметь время на восстановление. Однако, судя по всему, Путин считает, что ему лучше продолжать войну.

Добавим, по данным издания The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп все больше разочарован диктатором Путиным из-за постоянных атак по Украине и медленного темпа переговоров. Он может ввести санкции против России уже на этой неделе.