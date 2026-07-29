Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал , что последние заявления российского диктатора могут быть не подготовкой к эскалации, а попыткой подготовить российское общество к возможным договоренностям о прекращении огня.

О чем свидетельствуют заявления Путина

По мнению Валерия Клочко, Путин не случайно снова вернулся к риторике начала полномасштабного вторжения. Кремль пытается продемонстрировать собственному населению силу, однако на самом деле ситуация для России все больше усложняется.

Я бы скорее сказал, что они (россияне – 24 Канал) готовятся к новому этапу переговоров с Украиной, по итогам которых могут быть приняты решения, очень нужны Украине. Это, в частности, о воздушном перемирии, за которым может следовать перемирие на море,

– отметил Клочок.

Он считает, что Путину сейчас важно показать россиянам, что Кремль ничего не меняет в своих планах. В то же время все большее количество факторов свидетельствует о том, что в Кремле могут серьезно рассматривать вариант прекращения войны.

Аналитик о сигналах к миру из Кремля: видео

Россияне все сильнее ощущают последствия войны на своей территории. Масштаб украинских ударов по военным объектам и логистике изменяет ситуацию для Кремля.

Как вынудить Путина сесть за стол переговоров? Создать ему невыносимую ситуацию, чтобы война пришла на территорию России,

– подчеркнул эксперт.

Сейчас же россияне уже каждый день видят атаки беспилотников, а украинские удары постепенно достигают все более отдаленных регионов страны. Москва уже не может обеспечить безопасность своих военных предприятий.

Кроме того, Россия сталкивается с проблемами в энергетике, экономике и логистике, что также подталкивает кремлевское руководство к поиску дипломатических решений.

Дмитрий Песков не отрицал факт переговоров с американцами о воздушном перемирии. Он сказал: "Мы пока это не комментируем". Для меня это серьезный сигнал

– заметил Валерий Клочок.

Однако пока рано говорить о результатах возможных переговоров, но предпосылок для их возобновления становится все больше.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новую волну мобилизации и не планирует останавливать войну, что указывает на отсутствие у Кремля желания реального мира. Для принуждения Москвы к завершению агрессии украинский лидер призвал партнеров усилить экономическое давление .