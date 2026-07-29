Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що останні заяви російського диктатора можуть бути не підготовкою до ескалації, а спробою підготувати російське суспільство до можливих домовленостей про припинення вогню.

Про що свідчать заяви Путіна

На думку Валерія Клочка, Путін не випадково знову повернувся до риторики початку повномасштабного вторгнення. Кремль намагається продемонструвати власному населенню силу, однак насправді ситуація для Росії дедалі більше ускладнюється.

Я швидше сказав би, що вони (росіяни – 24 Канал) готуються до нового етапу переговорів з Україною, за підсумками яких можуть бути ухвалені рішення, дуже потрібні Україні. Це, зокрема, про повітряне перемир'я, за яким може слідувати перемир'я на морі,

– зазначив Клочок.

Він вважає, що Путіну зараз важливо показати росіянам, ніби Кремль нічого не змінює у своїх планах. Водночас дедалі більше факторів свідчить про те, що у Кремлі можуть серйозно розглядати варіант припинення війни.

Аналітик про сигнали до миру із Кремля: відео

Росіяни все сильніше відчувають наслідки війни на власній території. Масштаб українських ударів по військових об'єктах і логістиці змінює ситуацію для Кремля.

Як змусити Путіна сісти за стіл переговорів? Створити йому нестерпну ситуацію, щоб війна прийшла на територію Росії,

– підкреслив експерт.

Зараз же росіяни вже щодня бачать атаки безпілотників, а українські удари поступово досягають дедалі віддаленіших регіонів країни. Москва вже не може гарантувати безпеку своїх військових підприємств.

Крім цього, Росія стикається з проблемами в енергетиці, економіці та логістиці, що також підштовхує кремлівське керівництво до пошуку дипломатичних рішень.

Дмитро Пєсков не заперечив факту переговорів з американцями про повітряне перемир'я. Він сказав: "Ми поки що це не коментуємо". Для мене це серйозний сигнал,

– зауважив Валерій Клочок.

Однак поки зарано говорити про результати можливих переговорів, але передумов для їхнього відновлення стає дедалі більше.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову хвилю мобілізації та не планує зупиняти війну, що вказує на відсутність у Кремля бажання до реального миру. Для примусу Москви до завершення агресії український лідер закликав партнерів посилити економічний тиск.