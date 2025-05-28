Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко. По его словам, не зря Россия на протяжении последнего носится с идеей так называемого меморандума.

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Чего добивается Россия

Как отметил Жовтенко, после встречи в Стамбуле было согласовано два момента. Первый – обмен пленными 1000 на 1000. Второй – меморандум, за который Россия сразу схватилась. Скорее всего, там в одностороннем порядке будут прописаны все "хотелки" Путина.

Кремль загонит их в один документ. И после того будет настаивать, что любые дальнейшие переговоры должны идти на основе этого меморандума. Также они сразу оборвали возможность следующей встречи в Ватикане, потому что это не входит в их планы.

Это – политическая уловка. Европа и Украина отвергнут этот документ. Но есть вопрос, как его будет воспринимать Трамп. Он хочет просто остановить боевые действия и забрать Нобелевскую премию. Россия попытается давить на Трампа. Возможно, будет еще один его разговор с Путиным, где диктатор будет пытаться протолкнуть этот документ или обнулить историю с переговорами и дальше тянуть время,

– сказал Жовтенко.

Параллельно Россия будет продолжать боевые действия на фронте. Возможно, они попытаются активизировать их на Сумском и Харьковском направлениях. При этом Россия может сделать паузу в воздушном терроре, чтобы показать, мол "мы готовы к "конструктиву" и теперь не будем бить несколько дней подряд".

Вся эта политическая "игра" ведется для того, чтобы рассинхронизировать позицию США и Европы. В Кремле опасаются введения согласованных жестких санкций.

Россия хочет, чтобы каждая из сторон действовала отдельно и несистемно. Это облегчит удар и негативный эффект от санкций. Также России важно, чтобы ничто не влияло на интенсивность боев и помощь от Северной Кореи, Китая и т.д,

– объяснил Жовтенко.

Добавим, по данным The Wall Street Journal, Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России на этой неделе. Он разочарован постоянными атаками России по Украине и медленными темпами переговоров. При этом были сообщения, что США не поддерживают снижение предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель.