Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. За його словами, не дарма Росія упродовж останнього носиться з ідеєю так званого меморандуму.

До теми Київ отримає меморандум від Росії вже найближчими днями: документ на завершальній стадії

Чого добивається Росія

Як наголосив Жовтенко, після зустрічі у Стамбулі було узгоджено два моменти. Перший – обмін полоненими 1000 на 1000. Другий – меморандум, за який Росія одразу схопилася. Найімовірніше, там в односторонньому порядку будуть прописані усі "хотілки" Путіна.

Кремль зажене їх в один документ. І після того буде наполягати, що будь-які подальші переговори мають відбуватися на основі цього меморандуму. Також вони одразу обірвали можливість наступної зустрічі у Ватикані, бо це не входить в їхні плани.

Це – політичний виверт. Європа та Україна відкинуть цей документ. Але є питання, як його сприйматиме Трамп. Він хоче просто зупинити бойові дії та забрати Нобелівську премію. Росія спробує тиснути на Трампа. Можливо, буде ще одна його розмова з Путіним, де диктатор намагатиметься проштовхнути цей документ або обнулити історію з переговорами і далі тягнути час,

– сказав Жовтенко.

Паралельно Росія продовжуватиме бойові дії на фронті. Можливо, вони спробують активізувати їх на Сумському та Харківському напрямках. При цьому Росія може зробити паузу у повітряному терорі, щоб показати, мовляв "ми готові до "конструктиву" і тепер не будемо бити кілька днів поспіль".

Уся ця політична "гра" ведеться для того, аби розсинхронізувати позицію США та Європи. У Кремлі побоюються введення узгоджених жорстких санкцій.

Росія хоче, аби кожна зі сторін діяла окремо та несистемно. Це полегшить удар та негативний ефект від санкцій. Також Росії важливо, аби ніщо не впливало на інтенсивність боїв та допомогу від Північної Кореї, Китаю тощо,

– пояснив Жовтенко.

Додамо, за даними The Wall Street Journal, Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії цього тижня. Він розчарований постійними атаками Росії по Україні та повільними темпами переговорів. При цьому були повідомлення, що США не підтримують зниження граничної ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель.