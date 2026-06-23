Пытается решить два вопроса: готова ли Украина к переговорам с позиции силы

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что терпение Украины не безгранично, и не исключил возможности "скорректировать" украинское предложение. Однако реальные переговоры будут проходить за пределами ООН.

Политолог Владимир Фесенко пояснил "24 каналу", что Украина должна придерживаться своих "красных линий" и не повторять ту роль, которую Россия играет в отношении третьих стран.

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Как Украина может склонить Россию к переговорам?

По словам политолога, слова представителя в ООН отражают новый статус украинской дипломатии и готовность к переговорам с позиции силы. Сейчас в военно-оборонном плане украинцы более сильны, чем раньше. Но позиция остается неизменной — это переговоры о прекращении огня по линии фронта.

Однако проблема с Совбезом ООН заключается в том, что еще с 2014 года, когда произошла аннексия Крыма, Россия блокирует любые конструктивные действия. Страна-агрессор фактически использует свой эксклюзивный статус и право вето в Совете Безопасности ООН, который превратился в площадку пропагандистской борьбы и идеологических состязаний.

Господин Мельник — прекрасный оратор и не боится острых фраз. Но реальные переговоры ведутся за пределами ООН и без влияния Совбеза. Что касается "калибровки" — здесь нужно спросить господина Мельника, что он имел в виду, ведь это можно по-разному толковать,

– подчеркнул Фесенко.

Когда речь идет о демонстрации силы в переговорах, в том числе и в отношении России, это правильно. С другой стороны, нужно понимать, что всё должно быть в меру. Сейчас происходит эскалация боевых действий, начатых Россией. Но украинцы демонстрируют, что могут перехватывать инициативу и очень точно отвечать россиянам. И именно это может подтолкнуть Россию к переговорам.

В то же время, например, есть темы, в которых, по мнению эксперта, нужно проявлять достаточную осторожность. Прежде всего речь идет о Беларуси.

"Позиция силы, предупреждение в адрес Лукашенко — это абсолютно правильно. Но в то же время не стоит выдвигать ультиматумы, не стоит играть в игру, которую любят в Москве. Трамп тоже любит выдвигать ультиматумы, но нужно понимать: когда выдвигаются ультиматумы, другая сторона не будет их выполнять", — сказал Фесенко.

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