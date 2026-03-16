Британский полковник назвал условие, при котором Путин согласится на перемирие

Силы обороны продолжают сдерживать Россию на фронте. Хотя ресурсы у Украины ограничены, но она имеет возможность заставить диктатора Путина сесть за стол переговоров.

Полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм рассказал 24 Каналу, что дальнобойные удары по российским объектам ВПК, нефтеперерабатывающей отрасли, стратегических аэродромах на самом деле делают больно России. На оперативном уровне Украина фактически держит инициативу и задает темп. Но многое в контексте переговоров также зависит и от ситуации на поле боя.

Смотрите также Новые прорывы на Сумщине, планы на Орехов и штурмы Константиновки: как изменилась линия фронта за неделю

Как усадить Путина за переговоры?

По словам Ингрема, в последнее время были сообщения об успехах Сил обороны Украины на юге Украины. По крайней мере на некоторых участках фронта ВСУ перехватили инициативу. Очевидно, что это влияет на планы россиян относительно весеннего наступления.

Надеюсь, что Силам обороны Украины удастся давить еще сильнее. И они смогут вернуть еще больше собственной территории. Если это произойдет, то в России буду сильно встревожены,

– сказал военный.

Обратите внимание! В Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины освободили от врага почти всю территорию Днепропетровской области. Речь идет о более 400 квадратных километров территории.

Пока вряд ли российское командование докладывает Путину об определенных неудачах на фронте. Но если Украина продолжит освобождать территории, а те же Соединенные Штаты будут сильнее давить на Россию в плане санкций, то диктатора можно будет принудительно усадить за стол переговоров. Но пока что с этим сложно.

В любом случае Путин не захочет идти на окончание войны. Он захочет взять паузу, залечить "раны" и восстановить возможности,

– отметил британский полковник.

