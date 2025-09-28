Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. По его словам, все это похоже на попытку диктатора Путина заставить Украину к мирным переговорам на своих условиях.

Что Путин хочет скрыть?

Как отметил Желиховский, Украина прекрасно осознает, какие требования выдвигает диктатор Путин. Ему нужна капитуляция нашего государства. Параллельно Кремль постоянно пускает различные тезисы, что Россия побеждает в войне и так далее.

Путин с разных сторон хочет давить на Украину. Кидает различные угрозы и ультиматумы, чтобы договориться о прекращении огня на его условиях. Думаю, что это оптимистичный сигнал для нас. Это свидетельствует, что не все так хорошо в России, если там думают о прекращении огня,

– сказал Желиховский.

Украине же нужно усиливать сотрудничество с Соединенными Штатами и Европой. Если они усилят санкции против России, то будет значительно легче заставить диктатора Путина пойти на адекватные переговоры.

Что известно о "предложении" Лукашенко?