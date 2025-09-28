Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. По его словам, все это похоже на попытку диктатора Путина заставить Украину к мирным переговорам на своих условиях.
Читайте также "Пусть не будет никаких сомнений": Лавров пригрозил странам НАТО и Европе
Что Путин хочет скрыть?
Как отметил Желиховский, Украина прекрасно осознает, какие требования выдвигает диктатор Путин. Ему нужна капитуляция нашего государства. Параллельно Кремль постоянно пускает различные тезисы, что Россия побеждает в войне и так далее.
Путин с разных сторон хочет давить на Украину. Кидает различные угрозы и ультиматумы, чтобы договориться о прекращении огня на его условиях. Думаю, что это оптимистичный сигнал для нас. Это свидетельствует, что не все так хорошо в России, если там думают о прекращении огня,
– сказал Желиховский.
Украине же нужно усиливать сотрудничество с Соединенными Штатами и Европой. Если они усилят санкции против России, то будет значительно легче заставить диктатора Путина пойти на адекватные переговоры.
Что известно о "предложении" Лукашенко?
- Лукашенко заявил, что сейчас существует "хорошее предложение" для Украины по завершению войны. Соединенные Штаты уже ознакомились с ним. Он также угрожал – если украинцы отклонят предложение, то война будет продолжаться и в дальнейшем. И могут быть плохие последствия.
- Беларусь активно помогает России в войне против Украины. Там собираются торговать с временно оккупированными территориями Украины.
- Также Беларусь планирует построить новую АЭС. Там планируют поставлять электроэнергию на украинские земли, которые оккупировала Россия.