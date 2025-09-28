Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. За його словами, все це схоже на спробу диктатора Путіна змусити Україну до мирних переговорів на своїх умовах.

Читайте також "Хай не буде жодних сумнівів": Лавров пригрозив країнам НАТО та Європі

Що Путін хоче приховати?

Як наголосив Желіховський, Україна чудово усвідомлює, які вимоги висуває диктатор Путін. Йому потрібна капітуляція нашої держави. Паралельно Кремль постійно пускає різні тези, що Росія перемагає у війні і так далі.

Путін з різних боків хоче тиснути на Україну. Кидає різні погрози та ультиматуми, щоб домовитися про припинення вогню на його умовах. Думаю, що це оптимістичний сигнал для нас. Це свідчить, що не все так добре в Росії, якщо там думають про припинення вогню,

– сказав Желіховський.

Україні ж потрібно посилювати співпрацю зі Сполученими Штатами та Європою. Якщо вони посилять санкції проти Росії, то буде значно легше змусити диктатора Путіна піти на адекватні переговори.

Що відомо про "пропозицію" Лукашенка?