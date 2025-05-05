"У Украины давно есть 3 пункта для установления мира": что означает отказ Трампа быть посредником

В Белом доме заявили, что США прекращают быть посредниками в переговорах и ожидают предложений для мирного урегулирования от Украины и России. Однако такие уже есть. Позже Джей Ди Вэнс сообщил, что следующие 100 дней администрация Трампа будет работать над сближением этих позиций.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала выразил сомнение, что США смогут это сделать, ведь до сих пор им этого не удалось.

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Какие условия для завершения войны выдвинула Украина?

Если бы американцы говорили все так, как есть, а не так, как им нужно, то признали бы, что за 100 дней президентства Трампа они предложения от украинской и российской стороны для прекращения войны так и не сблизили. Политтехнолог отметил, что прогресса в мирных переговорах не видит.

"У Украины давно есть 3 пункта для установления мира. Первый: вывести российские войска с оккупированных ими украинских территорий. Второй: выплатить репарации (3 триллиона долларов). Третий: выдать военных преступников, начиная с Путина, завершая российскими солдатами", – озвучил Шейтельман.

У россиян тоже есть свои предложения. Политтехнолог отметил, что они хотят, чтобы им отдали всю Украину, а также стремятся убрать НАТО из Европы.

Политтехнолог отметил, что не только он не видит прогресса в мирных переговорах. На эту тему уже выступил экс-министр иностранных дел Украины Кулеба, который сказал, что за последние четыре месяца продвижений в переговорах не произошло. Очень откровенно на эту тему высказался также сенатор-республиканец Джон Кеннеди, согласившись с тем, что нет никаких результатов договоренностей в переговорах с Путиным, о которых заявлял Трамп.

Кеннеди сделал простой вывод, что не надо пытаться уговаривать Путина, ездить в Москву, а стоит превратить главу Кремля и Россию в корм для рыб, тогда он задумается,

– озвучил Шейтельман.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что российско-украинская война в ближайшее время не завершится. Он отмечает, что Украина и Россия знают об условиях друг друга для прекращения огня, но пока не достигли консенсуса.