Трамп не хочет предоставлять Украине больше помощи и против вступления Украины в НАТО, – WP

Президент США Дональд Трамп не стремится оказывать Украине больше помощи, а тем более –направлять ей американские войска. Он также выступает против ее вступления в НАТО.

Гарантии безопасности, по мнению Трампа, – это ответственность Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Какие взгляды Трампа на завершение войны в Украине

Позиция Трампа имеет свою логику: для многих европейцев война России против Украины является экзистенциальной угрозой, тогда как для американцев это менее приоритетный вопрос. Трамп предложил европейским государствам разместить свои войска в Украине после достижения договоренности о прекращении огня, чтобы предотвратить будущие атаки Кремля.

Несмотря на стремление завершить войну, Трамп может сам себя саботировать, поскольку его действия не всегда соответствуют его же заявлениям. Он правильно настаивает на том, что европейские страны должны увеличить расходы на оборону и больше отвечать за собственную безопасность. Но убедить их развернуть контингент, который рисковал бы столкновением с российскими войсками, – это самый большой вызов, который когда-либо стоял перед союзниками США.

Сколько миротворцев может понадобиться, чтобы защитить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для сдерживания будущей агрессии России понадобится не менее 200 тысяч европейских военных. Учитывая текущее состояние европейских армий, такая цифра выглядит почти нереальной. Даже более скромные оценки - от 40 до 50 тысяч военных - создадут значительную нагрузку на страны, в частности Великобританию, армия которой находится на историческом минимуме.

Многие европейские правительства неохотно будут посылать войска в Украину. Но какие еще варианты остаются, если цель – предотвратить будущую российскую агрессию? Вступление Украины в НАТО пока заблокировано ключевыми игроками, в частности США и Германией. Размещение миротворческих сил ООН невозможно без согласия России, которая имеет право вето в Совете Безопасности ООН. Кроме того, история доказывает неэффективность таких миссий.

Однако в Европе уже начались дискуссии относительно возможного формирования миссии защиты Украины. Она может включать военных Великобритании, Франции, Нидерландов, стран Скандинавии и Балтии.

Ключевая предпосылка – серьезная поддержка со стороны США. Речь идет не только о поставках вооружений, но и о технологической помощи: системы командования, связи, разведки и наблюдения.

Какие пути существуют для Трампа

Европа не сможет остановить войну самостоятельно, а США не смогут достичь успеха без участия европейских войск. Совместные действия станут решающими, если когда-то удастся достичь договоренности о прекращении огня. В частности Путин будет, почти наверняка, изображать миротворцев как продвижение сил НАТО к границам России.

Самая большая проблема в том, что вместо поддержки союзников Вашингтон демонстрирует агрессию. Европейские столицы уже удивлены жесткой политикой Трампа, хотя его президентство только началось.

Речь идет не только об угрозе введения тарифов на европейские товары, что может ударить по экономикам Великобритании и Франции, которые и без того имеют финансовые проблемы. Не только о спорных заявлениях по Гренландии, которую Трамп пытался "отжать" у Дании, чем разозлил НАТО.

Речь идет также об активном вмешательстве в европейскую политику со стороны Илона Маска. Тот открыто поддерживает правые партии, которые симпатизируют России и выступают против участия Европы в защите Украины. В Великобритании он поддержал Reform UK, в Германии - ультраправую Alternative für Deutschland. Во Франции же не исключено, что он поможет "Национальному объединению", которое также известно своей пророссийской риторикой.

У Трампа есть два пути. Первый – поддержать переговоры о прекращении огня и создание европейской миротворческой миссии. Второй – полностью прекратить военную помощь Украине.

Но последний вариант может обернуться катастрофой. Это рискует превратить войну в Украине во "второй Афганистан" для США, углубить хаос, усилить потоки беженцев и продемонстрировать слабость Запада перед Китаем и Россией. К тому же, это может подтолкнуть некоторые европейские страны – например, Польшу или Турцию – к разработке собственного ядерного оружия.

Трамп был прав, когда требовал от Европы брать на себя большую ответственность. Теперь вопрос в том, достаточно ли он дальновидный, чтобы не уничтожить собственную идею.