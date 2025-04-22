Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что даже если Уиткофф и поедет в Россию, он лишь спецпосланник президента США, который часто подыгрывает Кремлю. Решающее же слово будет за Дональдом Трампом. А после встречи в Лондоне с участием представителей стран Европы, будет представлена консолидированная позиция по дальнейшему мирному процессу.

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Путин торгуется

Маломуж уверен, что формат переговоров в Лондоне, который включает участие США, Украины, Великобритании и Франции позволит осуществить существенное влияние на позицию Владимира Путина.

Также для этого используется не только политическая риторика – это заявления Дональда Трампа, Марко Рубио, и даже Стива Уиткоффа и Кита Келлога, но и продолжается закрытая оперативная работа между США, Россией и рядом других стран.

Однако здесь важно, что Путину дается шанс выйти на мирный процесс без стратегических противостояний. И очевидно, что он этого хочет. Единственное, что Кремль хочет выторговать себе больше преференций в этом формате, а ему надо не дать их,

– подчеркнул генерал армии.

Путин, как только Трамп и Рубио заявили о том, что США могут выйти из мирного процесса, объявил пасхальное перемирие и заявил о готовности вести переговоры с Украиной.

Глава Кремля очень заинтересован в перемирии, потому что не имеет ресурсов для ведения дальше большой войны, а также из-за огромных потерь, которые несет Россия,

– подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки.

В то же время Путин, по словам генерала армии, хочет показать, что он инициатор мирного процесса и может давить на Трампа. США понимают, что Россия их водит за нос и начинает использовать в этом мирном процессе.

Поэтому и был задействован консолидированный формат переговоров с участием США, Великобритании, европейских стран и Украины. Они должны протестировать, пойдет ли Путин на договоренности, или будет снова выдвигать контраргументы и условия о прекращении огня,

– сказал Николай Маломуж.

Если Путин не согласится, тогда, как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки, будут запущены факторы давления на Россию. В частности, предоставления Украине военной помощи, а также поддержка энергетическая, оперативная, международная. Тогда будет задействован глобальный критический фактор давления на Россию, и после этого у нее не будет возможности выиграть.

Напомним, что 23 апреля в Лондоне состоится встреча между Украиной, Британией, Францией и США, на которой нашу страну представят руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, во время встречи в Лондоне участники обсудят условия для безусловного прекращения огня. Он добавил, что Украина готова двигаться "максимально конструктивно", чтобы достичь безусловного прекращения огня "с последующим обеспечением установления реального и длительного мира".