Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що навіть якщо Віткофф і поїде до Росії, він лише спецпосланець президента США, який часто підігрує Кремлю. Вирішальне ж слово буде за Дональдом Трампом. А після зустрічі в Лондоні за участю представників країн Європи, буде представлена консолідована позиція щодо подальшого мирного процесу.

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Путін торгується

Маломуж впевнений, що формат переговорів у Лондоні, який включає участь США, України, Великої Британії та Франції дозволить здійснити суттєвий вплив на позицію Владіміра Путіна.

Також для цього використовується не тільки політична риторика – це заяви Дональда Трампа, Марко Рубіо, та навіть Стіва Віткоффа та Кіта Келлога, але й триває закрита оперативна робота між США, Росією та низкою інших країн.

Однак тут важливо, що Путіну дається шанс вийти на мирний процес без стратегічних протистоянь. І очевидно, що він цього хоче. Єдине, що Кремль хоче виторгувати собі більше преференцій в цьому форматі, а йому треба не дати їх,

– наголосив генерал армії.

Путін, як тільки Трамп і Рубіо заявили про те, що США можуть вийти з мирного процесу, оголосив пасхальне перемир'я та заявив про готовність вести переговори з Україною.

Очільник Кремля дуже зацікавлений в перемир'ї, тому що не має ресурсів для ведення далі великої війни, а також через величезні втрати, які зазнає Росія,

– наголосив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Водночас Путін, за словами генерала армії, хоче показати, що він ініціатор мирного процесу і може тиснути на Трампа. США розуміють, що Росія їх водить за ніс і починає використовувати в цьому мирному процесі.

Тому і було залучено консолідований формат переговорів за участю США, Великої Британії, європейських країн та України. Вони мають протестувати, чи піде Путін на домовленості, або буде знову висувати контраргументи та умови щодо припинення вогню,

– сказав Микола Маломуж.

Якщо Путін не погодиться, тоді, як відзначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки, будуть запущені чинники тиску на Росію. Зокрема, надання Україні військової допомоги, а також підтримка енергетична, оперативна, міжнародна. Тоді буде залучений глобальний критичний фактор тиску на Росію, і після цього у неї не буде можливості виграти.

Нагадаємо, що 23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч між Україною, Британією, Францією та США, на якій нашу країну представлять керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заступник керівника ОП Павло Паліса.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, під час зустрічі у Лондоні учасники обговорять умови для безумовного припинення вогню. Він додав, що Україна готова рухатися "максимально конструктивно", щоб досягти безумовного припинення вогню "з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру".