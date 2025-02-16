Какая сделка была бы лучшей для Украины: Зеленский объяснил

Президент Владимир Зеленский рассказал, какое соглашение было бы лучшим для Украины в сегодняшних условиях. Глава государства также признал, что идеальных договоренностей может и не быть.

Зеленский отметил, что сейчас самым важным является возвращение мирной жизни для украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента для NBC News.

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Что заявил Зеленский о соглашении между Россией и Украиной

Зеленский отмечает, что Украина не может отдать все выгоды Путину и играть по его правилам. Он говорит, что именно поэтому ему важно, чтобы президент США Дональд Трамп был на стороне Украины и российский диктатор знал об этом.

При таких обстоятельствах у нас не будет выгодной сделки, и для Путина тоже не будет, потому что он не может нас победить, а мы не можем победить его,

– объясняет Зеленский.

Однако, он говорит, что украинцам нужен мир. Глава государства добавляет, что считает мирную жизнь гораздо важнее любых мирных соглашений.

Он объясняет, что украинская сторона должна разговаривать с Путиным, чтобы закончить войну. Однако, отмечает, что российский диктатор должен осознавать то, что является "врагом для человечества".

По словам Зеленского, люди должны понимать, кем на самом деле является Путин и осознавать, что никто не может убивать, оккупировать территории и начинать любые войны или конфликты.