Политолог Игорь Рейтерович отметил в беседе с 24 Каналом, что это очень важный момент. Он может свидетельствовать о вероятном намерении США закончить войну России против Украины.

Трампу задают неудобные вопросы

Рейтерович подчеркнул, что Дональд Трамп все же пытается каким-то образом приблизить мир в Украине. Хотя в то же время эти его попытки выглядят как желание, чтобы от него отстали по поводу этой проблемы.

Трампу нужно показать, что он что-то делает. Мол, я же Виткоффа и Кушнера послал в Украину и Россию? Они поехали, поговорили, так что отстаньте от меня. К тому же он активизировался именно сейчас, потому что понял, что войну до сентября закончить не удастся. Но ведь ему нужно хоть что-то сделать,

– пояснил политолог.

С другой стороны, по его мнению, нельзя исключать, что у Трампа изменился подход и он хочет сделать что-то. И ему было бы выгодно до начала выборов в Конгресс США (они состоятся в ноябре 2026 года – 24 Канал), например, договориться с Украиной и Россией о воздушном перемирии. О нем в последнее время очень активно говорят. Трамп мог бы преподнести это как свою большую победу и как первый шаг к завершению войны.

По логике Трампа он мог бы сказать, что ему удалось добиться того, что гражданские перестали гибнуть. А при Байдене гибли. Да, война продолжается, но ведь ее свели к тому, что россияне и украинцы на поле боя сражаются между собой. Это будет означать для него большой шаг, и за это он заслуживает уважения и поддержки,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Также американскому президенту все чаще задают вопросы о политике: помимо ситуации с Ираном, которую до сих пор не удалось урегулировать США, остается открытым вопрос российско-украинской войны.

Политолог объяснил, почему Трамп активизировал мирные переговоры: смотрите видео

Ранее Трамп рассказывал, что заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако у него ничего не получилось. Поэтому, как отметил политолог, идея с перемирием может дать Трампу определенное преимущество хотя бы до ноября. А после выборов может случиться что угодно.

Отметим, что в последние недели Россия, по данным западных СМИ, активизировала переговоры с европейскими политиками. Неофициальные встречи состоялись в июле в Баку, где бывшие чиновники из Германии и России обсуждали возможное окончание войны в Украине.

Позже в Вене встретились бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России.