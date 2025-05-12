Переговоры в Стамбуле: в ISW проанализировали заявление Путина и рассказали о плане Кремля

Российский диктатор Владимир Путин пытается манипулировать будущим миром в Украине. В частности, он стремится подорвать сотрудничество и единство украинской стороны с Европой и Америкой относительно всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня.

А также неустанно требует, чтобы любые мирные переговоры касались так называемых "первопричин" войны в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Каким может быть план Кремля относительно мирных переговоров

В Институте изучения войны отмечают, что в последнее время российские чиновники активизировали свое взаимодействие с западными медиа. Таким образом они пытаются непосредственно обратиться к администрации президента США Дональда Трампа и американской общественности, чтобы представить российские условия для капитуляции Украины как приемлемые.

Последние заявления Кремля являются попыткой внедрить российские нарративы в западное информационное пространство. В частности, они направлены на то, чтобы убедить Запад в способности России завоевать всю Украину военным путем. А также напугать государство и его союзников, чтобы они согласились на российские требования о перемирии.

Кроме этого, аналитики ISW уверены, что риторическое позерство Путина является попыткой скрыть ограничения в возможностях российских военных и отвлечь внимание от неспособности России добиться какого-либо существенного прогресса на поле боя за последние два года.

По их мнению, российский диктатор Путин и другие кремлевские чиновники твердо придерживаются своих военных целей, в частности относительно полной капитуляции Украины. Они также отказываются рассматривать любое мирное соглашение, которое не включает всех требований России.

Москва делает вид, что якобы готова вести добросовестные переговоры с Украиной. Однако вместе с тем продолжает атаковать украинские позиции на передовой и создает условия для дальнейшей военной агрессии против Украины и НАТО в ближайшие годы.

Заметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор с Путиным о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле с 15 мая. Однако, в заявлении по его итогам Кремль обошел вопрос прекращения огня.