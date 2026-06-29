Ситуация изменилась, – бывший член парламента НАТО заявил, что это повлияет на условия мирного соглашения

Пока сложно говорить о возможном мирном соглашении по прекращению войны в Украине. Однако в Кремле, безусловно, рассматривают варианты, как положить конец конфликту без чрезмерного ущерба для себя.

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, что в России осознают масштаб проблем, которые у них нарастают из-за полномасштабной войны. Однако там не хотят идти на двусторонние переговоры с Украиной и ищут различные обходные пути.

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Чего добивается Путин?

По словам Кульпы, за последний год ситуация на фронте изменилась в пользу Украины. На поле боя удается сдерживать врага, а дальнобойные удары уже серьезно подрывают логистику не только на временно оккупированных территориях, но и в России.

Сейчас идет "кастинг" на то, кому Путин будет сдаваться. С точки зрения логики ему разумно сдаться Украине. То есть пойти на двусторонние переговоры и урегулировать все вопросы. Это смертельно для Путина. Поэтому он пытается протолкнуть различные варианты через США. Поэтому и вспоминают о "духе Анкориджа" и все такое,

– считает Кульпа.

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В Кремле рассчитывали, что Трамп сможет оказать давление на Украину. Президент США действительно пытался это сделать, но наше государство не идет на неприемлемые для себя условия. По крайней мере, на данный момент США более благосклонны к Украине, чем раньше.

Стратегическое положение России сейчас сложное. Время, когда Путин мог утверждать, что ничего не происходит, прошло. Чем больше пропаганды будет литься оттуда, тем быстрее будет снижаться доверие к нему. Это будет вызывать у людей ненависть к нему. Сейчас из Крыма уедут в Россию сотни тысяч тех, кто наехал туда после 2014 года. Они расскажут все, что происходит на самом деле,

– отметил Кульпа.