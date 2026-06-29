Колишній секретар польської делегації у парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, що в Росії усвідомлюють той рівень проблем, який у них наростає через повномасштабну війну. Однак там не хочуть йти на двосторонні переговори з Україною та шукають різні обхідні шляхи.

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Чого добивається Путін?

За словами Кульпи, упродовж останнього року ситуація на фронті змінилася в бік України. На полі бою вдається стримувати ворога, а далекобійні удари вже серйозно кошмарять логістику не лише на тимчасово окупованих територіях, але й у Росії.

Зараз пішов "кастинг" щодо того, кому Путін буде здаватися. З точки зору логіки йому розумно здатися Україні. Тобто піти на двосторонні переговори та закрити усі питання. Це вбивчо для Путіна. Тому той намагається протиснути різні варіанти через США. Тому й згадують за "дух Анкориджа" і все таке,

– вважає Кульпа.

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В Кремлі розраховували, що Трамп зможе дотиснути Україну. Президент США дійсно намагався це зробити, але наша держава не йде на неприйнятні для себе умови. Принаймні на цей момент Штати прихильніші до України, ніж раніше.

Стратегічне становище Росії зараз складне. Той час, коли Путін може стверджувати, що нічого не відбувається, минув. Чим більше пропаганди поллється звідти, тим швидше буде знижуватися до нього довіра. Це викликатиме у людей ненависть до нього. Зараз з Криму поїдуть до Росії сотні тисяч тих, хто понаїхав туди після 2014 року. Вони розкажуть все, що відбувається насправді,

– зауважив Кульпа.