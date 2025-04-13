"В этом расхождение между США и Россией": политолог ответил, чего дальше ждать от Трампа

Американцы продолжают переговорный трек с россиянами, которые предпочитают реализовывать совместные бизнес-проекты и ожидают от США уступок. Однако Соединенные Штаты четко заявили, что сначала Россия должна выполнить их главное условие – прекратить огонь.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, подчеркнув, что сегодня некорректно утверждать, что в переговорах с американцами Украина имеет ноль интересов.

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Что для американцев в приоритете?

Позиция США, которая была официально объявлена Госдепом, заключается в том, что санкционные ограничения с россиян будут отменены только после прекращения обстрелов, это должно быть стимулом для России. Политолог отметил, что со стороны Соединенных Штатов было ошибкой озвучивать об этом заранее, еще до начала переговоров, ведь Россия это восприняла как готовность к уступкам.

Поэтому неправильно говорить, что США будут отменять санкции, а Россия вести войну. Это как раз российский подход, а не американский. Поэтому США не соглашаются на это,

– озвучил Фесенко.

Американцы сейчас хотя и немного с опозданием, но спохватились и ставят вопрос так, что сначала Россия прекращает огонь, а потом будут разговоры обо всем остальном, в том числе и различные бизнес-проекты. То есть приоритет Соединенных Штатов – прекратить боевые действия.

"В этом есть принципиальное расхождение между США и Россией. Потому что россияне хотят сначала договариваться о бизнесе, уступок по санкциям, а потом они согласятся на прекращение огня. Однако американцы эту игру уже раскусили", – считает Фесенко.

Может ли Украина получить ленд-лиз?

Относительно предоставления Украине оружия, после прихода к власти Дональда Трампа произошло изменение политики в отношении нашего государства и его поддержки. Фесенко отметил, что не стоит этому удивляться, ведь сразу было понятно, что бесплатно Трамп ничего давать не будет.

Политолог отметил, что ленд-лиз – один из вариантов решения проблемы с поставками оружия для Украины. Республиканцы обещали это нашему государству в 2024 году. Этот вариант, с его слов, хороший и правильный, но сейчас недейственный.

Потому что на ленд-лиз нужны деньги в бюджете США, а их для Украины там нет и пока не планируется,

– пояснил Фесенко.

Политолог подытожил, что не стоит думать, что американцы предали украинцев с россиянами в том, что пошли на сплошные уступки им. Пока что таких уступок нет. Однако не следует ожидать от Трампа и подарков.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова покупать оружие у США. Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что сегодня есть страны-союзники, которые хотят помогать финансово нашему государству. Он убежден, что такой вариант Трампа должен устроить и напомнил, что в начале своей каденции он озвучивал, что поставлять новые пакеты помощи Украине он не будет, а вот продавать оружие Европе, чтобы та передала ВСУ – согласен.