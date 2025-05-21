США ждут меморандум: Трамп согласился с российским предложением переговоров

США ожидают, когда Россия определит свои условия для прекращения огня. Если раньше рассматривалась американская модель, где сначала предполагалось перемирие, а затем переговоры, то сейчас сценарий изменился.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, что Трамп после своего телефонного разговора с Путиным фактически принял модель, которую предложил Кремль – в первую очередь переговоры, а только после них объявление о прекращении огня.

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Конкретики от России после разговора Трампа с Путиным нет

Белый дом теперь не настаивает на немедленном перемирии, потому что Трамп признал приемлемой модель Путина. Американский президент, как отметил политолог, не поставил российскому диктатору требование начать уже сейчас перемирие, как того ожидали.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США будут ждать условия от России для прекращения с ее стороны огня и тогда американцы будут иметь лучшее представление о том, на что рассчитывает глава Кремля.

Рубио имел в виду, что Россия разработает меморандум или предложения к нему. Это то, о чем говорил Трамп, Путин. Впоследствии это фактически подтвердил и Зеленский, что Украина и Россия подготовят свое видение этого меморандума,

– озвучил Рейтерович.

Такой меморандум – это инициатива Путина. Он ранее заявил, что Россия не против перемирия, но есть детали, которые надо обсудить. Поэтому россияне должны эти детали озвучить. На основе этого, со слов политолога, можно будет делать вывод, как ситуация будет развиваться дальше.

Предмета для нового разговора Трампа с Путиным сейчас нет, потому что Россия, как отметил политолог, никакой конкретики после недавнего такого диалога не предоставила. На сегодня даже неизвестно, когда будет следующая встреча делегаций Украины и России по типу той, что состоялась в Стамбуле. Рейтерович выразил сомнение, что в ближайшее время будет определена дата такой встречи.