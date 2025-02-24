Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в начале полномасштабного вторжения. Также президент США солгал о рейтинг доверия к украинскому президенту. Верховная представительница ЕС Кая Каллас выразила возмущение из-за заявления американского главы в комментарии журналистам перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам, в понедельник, 24 февраля, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что сказала Каллас

Прежде всего чиновница прокомментировала переговоры США и России без участия Киева. Она подчеркнула, что присутствие Европы и Украины на встречах по завершению войны является обязательным. По ее мнению, ни одно соглашение без этого работать не будет.

Отдельно Каллас отреагировала на слова Трампа о том, что Зеленский – диктатор. Дипломатка говорит, что была очень удивлена. Когда она это услышала, то сначала подумала, что президент США ошибся и перепутал Зеленского с Путиным. Ведь именно в России в течение 25 лет не было "настоящих" выборов. В тоже время Зеленского избрали на свободных выборах.

Каллас подчеркнула, что выборы во время войны проводить нельзя. Многие страны имеют такой же пункт в Конституции. Она добавила, что когда государство борется с внешней агрессией, не должны тратиться силы на внутриполитическую борьбу.

В общем политик заявила, что сообщения, которые звучат из уст администрации Трампа, сильно выдают российский нарратив.

Напомним, что президент Зеленский прокомментировал слова Трампа о том, что он "диктатор". Также глава государства выразил готовность уйти с должности в обмен на мир и НАТО для Украины.