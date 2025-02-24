Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів" та звинуватив його у початку повномасштабного вторгнення. Також президент США збрехав про рейтинг довіри до українського президента. Висока представниця ЄС Кая Каллас висловила обурення через заяву американського очільника у коментарі журналістам перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ, у понеділок, 24 лютого, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Дуду розкритикували за "зневажливу" 10-хвилинну зустріч з Трампом

Що сказала Каллас

Передусім чиновниця прокоментувала переговори США та Росії без участі Києва. Вона наголосила, що присутність Європи і України на зустрічах щодо завершення війни є обов'язковою. На її думку, жодна угода без цього працювати не буде.

Окремо Каллас відреагувала на слова Трампа про те, що Зеленський – диктатор. Дипломатка каже, що була дуже здивована. Коли вона це почула, то спершу подумала, що президент США помилився і переплутав Зеленського з Путіним. Адже саме у Росії протягом 25 років не було "справжніх" виборів. Натомість, Зеленського обрали на вільних виборах.

Каллас підкреслила, що вибори під час війни проводити не можна. Чимало країн мають такий самий пункт у Конституції. Вона додала, що коли держава бореться із зовнішньою агресією, не повинні витрачатися сили на внутрішньополітичну боротьбу.

Загалом політикиня заявила, що повідомлення, які лунають з вуст адміністрації Трампа, сильно видають російський наратив.

Нагадаємо, що президент Зеленський прокоментував слова Трампа про те, що він "диктатор". Також глава держави висловив готовність піти з посади в обмін на мир та НАТО для України.