Кэллог рассказал союзникам о тактике США в отношении Украины, – Сикорский

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Кит Кэллог поделился с европейцами некоторыми деталями относительно переговорной тактики США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Переговорная тактика США неординарная

Сикорский не назвал, с кем именно из ЕС говорил Кэллог и как реагировали другие дипломаты. Но сказал, что тактика Кэллога "неортодоксальная" и вселяет надежды.

Генерал Кэллог представил мне лично и кругу европейских союзников переговорную тактику Соединенных Штатов. Я не буду ее здесь раскрывать. Она внушает определенные надежды. Она неординарна, мы желаем удачи,

– высказался он.

По данным Reuters, американцы разослали своеобразный опросник, чтобы выяснить, чего ждут от Вашингтона в контексте гарантий безопасности.

Зеленский ждет Кэллога в Украине и хочет поехать с ним на фронт. Гарант надеется, что Вэнс и Кэллог после своего визита предоставят Трампу больше информации об Украине, и тогда станет возможной встреча Зеленского с Трампом.