Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что российско-украинская война приближается к завершению. Дипломат думает, что Трамп в состоянии это сделать.

Об этом Кит Кэллог заявил в интервью Fox News в пятницу, 24 января, передает 24 Канал.

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Кэллог верит, что Трамп закончит войну

По мнению Кита Келлога, президент США Дональд Трамп единственный, кто может закончить войну. Спецпосланник отметил, что имел с ним разговор утром перед интервью. Они обсудили будущую стратегию и действия в отношении войны и Украины.

Он (Трамп – 24 Канал) абсолютно прав, говоря об остановке убийств и остановке беды. Приведу вам пару примеров. Крупные города, например, Мариуполь – 500-тысячный город. Подумайте о таких городах, как Денвер или Атланта: 500 000 человек, и город полностью уничтожен. Сотни тысяч людей погибли с обеих сторон,

– подчеркнул дипломат.

По словам Келлога, Украина за три года войны потеряла больше воинов, чем США за всю войну во Вьетнаме и Корейскую войну вместе взятые. Трамп понимает разницу и масштабы уничтожения.

Кит Келлог вспомнил разговор Зеленского с Трампом в Трамп-тауэре в сентябре 2024 года. Тогда Трамп сказал, что пора. "Пришло время это закончить. И я думаю, что он может это сделать, когда начнет диалог", – сказал спецпосланник по Украине. По словам дипломата, каждый должен понимать, что война не закончится убийством друг друга.

В то же время в том же включении Кит Келлог допустил возможность приобретения оружия для Украины за счет замороженных российских активов. "Это тема для обсуждения", – сказал Келлог. Однако дипломат сомневается, что это завершит войну.