Кислица указал на важную особенность Мединского

Сергей Кислица, который принимал участие в переговорах с Россией в Стамбуле, высказался о Владимире Мединском. Он оценил роль главы российской делегации.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какую особенность имеет Мединский

Кислица подчеркнул, что в России все находится в руках одного человека – Путина. Потому что там диктатура.

Для любой российской делегации сам по себе большой челлендж – доложить Путину. Говорят, что важная черта Мединского – он может докладывать Путину напрямую. Если это так, это важно,

– подчеркнул заместитель главы МИД.

Он продолжил мысль: человек, который может докладывать Путину, должен иметь смелость говорить правду как она есть, а не смещать акценты или искажать контекст. Это можно сравнить с работой ксерокса или фотоаппарата. Но с этим есть проблемы у многих российских дипломатов.

В то же время докладывать Путину полную ахинею тоже нельзя. Поскольку в России все следят за всеми, а доклады разных людей сравнивают.

"Это проблема – как доложить диктатору то, что может не укладываться в матрицу его видения мира. Совершенно очевидно, не только российская делегация, а весь российский народ во главе с диктатором живут в абсолютно иллюзорном, искаженном мире", – сказал бывший представитель Украины в ООН.

Поэтому представить, что Мединский честно скажет Путину, мол, мы потеряли больше, чем получили, – невозможно.