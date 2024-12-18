Спецпредставитель Трампа Келлог считает, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам

Украина и Россия якобы уже готовы к проведению переговоров. Будущий спецпредставитель США уверен, что Дональд Трамп сможет "разборонить страны".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кита Келлога в эфире Fox News.

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Что Кэллог думает о войне против Украины

Так, в ходе интервью у Кэллога спросили: "Похоже, что обе стороны войны близки к истощению, или это не момент для мирных переговоров?"

На это спецпредставитель Трампа ответил утвердительно, указав, что обе стороны готовы.

Представьте битву в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать,

– сказал Келлог.

В то же время чиновник указал, что ситуация сейчас является войной на истощение. По его словам, соотношение потерь между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 5.

Кит Келлог заявил, что после тысячи дней войны россияне имеют 350 или 400 тысяч погибших, а украинцы якобы 150 тысяч. В то же время он добавил, что эти числа являются приблизительными.

"Обе стороны говорят: 'Возможно, пришло время отступить'", – подчеркнул спецпосланник.

Келлог заявил, что верит в то, что именно Дональд Трамп сможет завершить войну.