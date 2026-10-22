В России сделали заявление о мирных переговорах: где и когда может состояться встреча
Российская сторона высказалась по поводу возможных мирных переговоров. Новый раунд трехсторонних встреч может пройти в Абу-Даби.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков. С новыми заявлениями выступил также Дмитрий Песков. Их слова передают пропагандистские СМИ.
Когда может состояться встреча и известен ли состав делегаций?
По словам Ушакова, трехсторонние переговоры могут состояться в десятых числах ноября. При этом Владимир Путин еще не определил состав российской делегации для встречи.
Следует напомнить, что в переговорный процесс приобщаются американцы. В частности, Стив Виткофф как раз накануне встретился с главой Кремля в Петербурге. Примечательно, что спецпредставитель Трампа назвал Путина "гуманистом".
Вместе с тем не исключается возможность привлечения к переговорам Китая. При этом в Кремле заявили, что не ожидают скорого завершения войны даже в случае встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что решить все проблемы за один раунд переговоров невозможно.
Со своей стороны Владимир Зеленский подтвердил готовность к мирному соглашению, которое будет предусматривать фиксацию нынешней линии фронта и сохранение контроля Украины не менее 75% своей территории.