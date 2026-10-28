Переговоры между Украиной, США и Россией могут состояться раньше: Зеленский назвал возможную дату

Украина стремится как можно скорее провести новый раунд переговоров с участием США и России. Встреча, которую изначально планировали на конец ноября, может состояться значительно раньше, однако окончательные сроки пока остаются неопределенными.

Об этом сообщает The Sun по итогам интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Когда могут состояться переговоры между Украиной, США и Россией?

По информации The Sun, трехсторонние переговоры, которые изначально планировались на конец ноября, могут состояться уже 10 ноября.

Украинская сторона заинтересована в скорейшем возобновлении переговорного процесса и даже предлагала организовать встречу в ближайшее воскресенье, 1 ноября. Однако, как отмечает издание, ожидается, что переговоры состоятся после промежуточных выборов в США.

Местом проведения встречи может стать Абу-Даби. Ожидается, что переговоры будут проходить с участием американской делегации.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам в различных форматах, в том числе и к обсуждению сложных вопросов.

Мы готовы говорить, мы готовы к переговорам в любом формате. Мы даже готовы обсуждать любые темы, в том числе чувствительные для нас,

– отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что Украина не согласится на мир любой ценой.

Почему США отложили встречу в Брюсселе?

Зеленский также рассказал, что американская сторона отложила запланированные переговоры в Брюсселе из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По словам президента, именно США пригласили украинскую делегацию на встречу, однако впоследствии изменили планы.

Мы договорились о встрече в Брюсселе. Американцы пригласили нас. Они пригласили, а теперь отложили ее. Почему? Потому что существует определенная напряженность вокруг Ближнего Востока,

– пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что задержки в переговорном процессе не способствуют завершению войны. По его мнению, для достижения прекращения огня необходимо постоянно проводить встречи и принимать решения, а не делать паузы.

Он также отметил, что сосредоточение внимания Вашингтона на Ближнем Востоке может замедлить дипломатические усилия по завершению войны в Украине.

Как уже сообщалось на нашем сайте, перед этим в Осло состоялись консультации со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом по согласованию параметров предстоящего саммита.