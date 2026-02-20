"Договорились о еще одной встрече": Зеленский сообщил, что переговоры продолжатся через 10 дней

Владимир Зеленский рассказал о результатах работы переговорной команды в Женеве. Он анонсировал, что встречи продолжатся и произойдет это уже в ближайшие дни.

Следующая встреча будет важной для решения гуманитарных вопросов. Об этом глава государства написал сообщил во время общения с журналистами.

Смотрите также США будут координировать прекращение огня, – Зеленский об итогах переговоров в Женеве

Что известно о следующем раунде переговоров?

Следующий раунд переговоров запланирован на февраль, и Украина рассчитывает на его эффективность.

Владимир Зеленский рассказал, что следующая встреча может оказать значительное влияние на решение важных вопросов, в частности гуманитарных и обмена военнопленными.

Следующая встреча, без сомнения, должна состояться в течение этих десяти дней. В течение ближайших двух дней мы обсудим и поработаем с командой над посланиями, с которыми они поедут,

– отметил глава государства.

Что ранее говорили о дате новой встречи для завершения войны в Украине?