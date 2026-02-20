Укр Рус
20 февраля, 17:26
"Договорились о еще одной встрече": Зеленский сообщил, что переговоры продолжатся через 10 дней

Юлия Харченко

Владимир Зеленский рассказал о результатах работы переговорной команды в Женеве. Он анонсировал, что встречи продолжатся и произойдет это уже в ближайшие дни.

Следующая встреча будет важной для решения гуманитарных вопросов. Об этом глава государства написал сообщил во время общения с журналистами.

Что известно о следующем раунде переговоров?

Следующий раунд переговоров запланирован на февраль, и Украина рассчитывает на его эффективность.

Владимир Зеленский рассказал, что следующая встреча может оказать значительное влияние на решение важных вопросов, в частности гуманитарных и обмена военнопленными.

Следующая встреча, без сомнения, должна состояться в течение этих десяти дней. В течение ближайших двух дней мы обсудим и поработаем с командой над посланиями, с которыми они поедут,
 – отметил глава государства.

Что ранее говорили о дате новой встречи для завершения войны в Украине?

  •  Ранее сообщалось, что четвертый раунд переговоров между Украиной, Россией и США может состояться на следующей неделе в Женеве. Украинская сторона выражала надежду провести встречу до конца февраля, но не все зависит от нее.
  • Зеленский заявил, что Украина готова к компромиссам, но не ценой своей независимости и суверенитета. Украина считает, что требования России по территориям являются ультиматумом. Президент четко подчеркнул, что прекращение огня на линии соприкосновения – это уже значительная уступка оккупантам.

 