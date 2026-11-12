Кушнер сообщил, когда состоятся следующие переговоры между Украиной, Россией и США

Джаред Кушнер объявил о предстоящих переговорах между Украиной, Россией и США. Многосторонние переговоры планируется провести уже на следующей неделе с участием европейских представителей.

Об этом Джаред Кушнер заявил российским СМИ 12 ноября.

Что известно о следующем раунде переговоров

Проведение встречи согласовали Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Дипломатические консультации в расширенном формате должны состояться уже в ближайшие дни.

По словам Кушнера, подготовка к переговорному процессу на следующую неделю уже перешла в практическую плоскость.

Стив Виткофф подтвердил, что дата проведения следующей встречи уже определена, а список участников будет расширен.

"На ней будут европейцы", – подчеркнул Виткофф.

На данный момент точная повестка дня, а также место проведения предстоящего раунда консультаций официально не разглашаются. Дальнейшие подробности относительно формата переговоров ожидаются ближе к дате встречи.

Напомним, что в Кремле также анонсировали встречу Путина и Трампа. Президенты планируют провести переговоры в ходе саммита АТЭС в Китае 18–19 ноября.